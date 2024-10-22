ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو قرشين و7 قروش في 9 بنوك بنهاية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.62 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.