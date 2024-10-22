بعد الحرب الأوكرانية.. التبادل التجاري بين مصر وروسيا يتراجع 26% في آخر 3 سنوات (رسم تفاعلي)

كتبت- منال المصري:

تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 26% خلال آخر 3 سنوات من بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قام بتحليلها "مصراوي"، انخفض التبادل التجاري بين مصر وروسيا من نحو 2.66 مليار دولار في 2020-2021 إلى نحو 1.967 مليار دولار في 2023-2024.

أدت الحرب الروسية الأوكرانية في بدايتها التي اندلعت في فبراير 2022 إلى نقص الإمدادات قبل أن تتحسن في العام الأخير المنتهي في يونيو 2024.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.

وانضمت مصر رسميا إلى تكتل بريكس في بداية يناير الماضي بعد الموافقة على انضمامه وانضمام الإمارات وإثيوبيا وإيران.

وقامت 5 دول بتأسيس تكتل "بريكس" هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بهدف مواجهة هيمنة الدولار في التجارة العالمية وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية.

ويميل ميزان التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة كبرى لصالح روسيا.

وتمثل روسيا وأوكرانيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في استيراد محصول القمح.

ويقدم مصراوي في السطور التالية حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في آخر 3 سنوات (رسم تفاعلي)