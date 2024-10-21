سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بينما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.62 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.64 جنيه للشراء ، بارتفاع 3 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين.