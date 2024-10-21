جهاز تنمية المشروعات يقرض "كريديت" 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون جنيه لصالح شركة "كريديت" لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة "جي بي كابيتال".

وقال باسل رحمي رئيس الجهاز، إن الجهاز يمضي قدما في استكمال العقد الموقع مع شركة كدفعة ثانية استكمالا للعقد المبرم بتمويل قدره 100 مليون جنيه، خاصة وأن الشركة تمكنت من ضخ الجزء الأول من التمويل في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق المستهدفات المطلوبة

وأشار إلى أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة منافذ متعددة لتمويلها من خلال التنسيق وتفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات، وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن الدفعة الثانية ستقدم للمساهمة ستركز في على تنفيذ رؤية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والمهتمة بتمكين الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وترفع من مستواهم الاقتصادي.

وأضاف رحمي أنه سيتم مراعاة تمويل مختلف أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.

وسيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة والشباب، وفق ما قاله رحمي.

وقال أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التعاون مع الجهاز يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدفعة الأولى من العقد الموقع مع جهاز تنمية المشروعات قد تم من خلالها تمويل نسبة بلغت 30 % للمشروعات الصناعية و10% لمشروعات معالجة الصرف الصحي و10% للخدمات التكنولوجية.