بنك مصر يقدم قرضا لتمويل حفلات الزواج يصل إلى 300 ألف جنيه

كتبت- منال المصري:

يقدم بنك مصر قرضا لتمويل مصروفات حفلات الزواج ضمن القروض التجارية التي يقدمها، وفق المنشور على موقعه الإلكتروني.

ويتيح البنك قرض تمويل مصروفات حفلات الزواج للموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، بعد تقديم بعض الأوراق المطلوبة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قرض الزواج في بنك مصر:

- الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عاما.

- الحد الأقصى لقيمة القرض: 300 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأقصى لمدة القرض: 5 سنوات.

- المصروفات الإدارية: 1.50% من إجمالي قيمة القرض (تخصم آليا).

المستندات الأساسية المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل .

- عرض سعر أو بيان مصروفات.

مستندات الموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

مستندات أصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة

- صورة البطاقة الضريبية.

- ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مستندات مستحقي المعاشات

- بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).