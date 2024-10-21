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ارتفع في بنك قناة السويس.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مع بداية التعاملات

10:23 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

أسعار الدولار

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، وتراجع في بنكي الإسكندرية ومصرف أبوظبي الاسلامي، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.59 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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