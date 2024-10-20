سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة بين قرش و6 قروش، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع بتراجع قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.61 جنيه للشراء ، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.