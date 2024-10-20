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بنك المشرق مصر يتيح عائد 23% على هذه الحسابات

03:56 م الأحد 20 أكتوبر 2024

بنك المشرق مصر

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك المشرق مصر إتاحة عائد مرتفع 23% على حسابات " Mashreq NEO" و"e&Mashreq NEO" ابتداءً من رصيد 5 آلاف جنيه، وفق بيان له اليوم.

ويتيح البنك عائد يومي مع إيداعه شهريا، بهدف مساعدة العملاء على تعظيم قيمة مدخراتهم، مع الحفاظ على مرونة الحساب الجاري.

ويسعى بنك المشرق إلى تقديم أكثر المنتجات المصرفية تنافسية وتقديم حلول ادخارية مرنة ومربحة تتماشى مع أهداف عملائه المالية.

وأوضح البنك أن هذا العرض لمدة محددة حتى 31 ديسمبر 2024، و يتم تطبيقه لعملاء Mashreq Neo و e&Mashreq Neo الحاليين بمجرد أن يتجاوز رصيد حساباتهم 5 آلاف جنيه، وسيتم تطبيق سعر الفائدة تلقائيا مما يتيح لهم الاستفادة من العائد المرتفع.

ويمكن للعملاء الجدد فتح حساب Mashreq NEO أو e&Mashreq Neo من خلال تطبيق Mashreq Egypt أو تطبيق My Etisalat.، وفق البيان.

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