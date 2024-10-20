مستند.. تعرف على شروط الاستفادة من مبادرة دعم قطاع السياحة بسعر فائدة 12%

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي اليوم ضوابط تمويل مبادرة دعم قطاع السياحة بشريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه التي تدعمها وزارة المالية بسعر فائدة 12% سنويا على أساس متناقص بناء على موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت تعليمات تمويل مبادرة السياحة بعض الشروط لاستفادة الشركات من المبادرة منها إلزام شركات السياحة المستفيدة من المبادرة ببيع 40% من إجمالي إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك.

وأوضحت تعليمات المبادرة أن تبدأ الشركات المستفيدة من دعم الفائدة بالمبادرة ببيع النسبة المقررة من إيراداتها بالعملة الأجنبية من تاريخ بدء نشاط الفندق أو الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة عن العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.

وأشارت التعليمات إلى أن عملية بيع نسبة 40% المشار لها تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءا من تاريخ بدء نشاط الفندق أو الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.

وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركات المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها "إن وجدت" يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.

وينشر مصراوي الكتاب الدوري كاملا للإطلاع على كافة بنود مبادرة دعم قطاع السياحة في الملف التالي: