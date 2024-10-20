يصل لمليار جنيه كحد أقصى.. المركزي يحدد ضوابط إحلال وتجديد الغرف الفندقية المغلقة بمبادرة السياحة

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك البنك المركزي تعليمات للبنوك لتمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة أو الاستحواذ عليها في مبادرة دعم قطاع السياحة بشريحة 50 مليار جنيه التي تدعمها وزارة المالية بسعر فائدة 12% سنويا على أساس متناقص.

وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر اليوم للبنوك، أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إحلال وتجديد الغرف الفندقية المغلقة يبلغ 500 مليون جنيه، أما لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به يبلغ مليار جنيه الحد الأقصى للتمويل.

ونصت المبادرة للاستفادة من مبادرة السياحة لإحلال وتجديد الغرف المغلقة يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة ولآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب وذلك لكل حالة على حده.