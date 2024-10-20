2 مليار جنيه الحد الأقصى.. المركزي يصدر ضوابط تمويل مبادرة السياحة للبنوك

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي ضوابط تمويل مبادرة دعم القطاع السياحي بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه التي تدعمها وزارة المالية بسعر فائدة 12% سنويا على أساس متناقص بناء على موافقة مجلس الوزراء الصادرة في يوليو الماضي.

وبحسب كتباب دوري صادر للمركزي اليوم للبنوك، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للعميل الواحد عن مليار جنيه.

أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به لا يتجاوز الحد الأقصى عن ملياري جنيه وذلك باستثناء مت ورد بالبند رقم (4-ب) وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في المباردة، وفق البيان.

وأَضاف المركزي أن تسجيل بيانات العميل يتم على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود ويجوز لوزيري المالية والسياحة والآثار مجتمعين باستثناء بعض العملاء من الخد الأقصى وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية بموجب خطاب موقع من المالية موجه من المركزي.

كان رئيس الوزراء أصدر قرار في نوفمبر 2022 بوقف دعم البنك المركزي تمويل أي مبادرات على أن تتولى وزارة المالية دعم كافة المبادرات، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.