التضامن للتمويل الأصغر توقع اتفاقية بقيمة 150 مليون جنيه مع بنك CIB

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، توقيع اتفاقية بقيمة 150 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي مصر "CIB"، بهدف التوسع في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان اليتم اليوم، يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك التجاري الدولي مصر، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة حجم الناتج القومي.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، "إن تجديد الاتفاقية يأتي إنطلاقاً من دور المؤسسة الرائد في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً، والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، بما يساهم في توسيع مظلة الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت ذو الفقار، أن قيام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بتعزيز التعاون مع البنك التجاري الدولي - مصر، سوف يساهم في تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية للسيدات الساعيات للحصول على دعم لمشروعاتهن بما يساهم في توسيع أنشطتهن وتوفير دخل كافي لأسرهن، وتحسين معيشتهن.

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا التعاون يتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة من أجل التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.

وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تشمل "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية، مما يساهم فى تمكين السيدات من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن توقيع اتفاقية تجديد التسهيل الائتماني مع البنك التجاري الدولي مصر، يأتي في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تتعاون حاليًا مع 10 بنوك حكومية وخاصة عاملة فى القطاع المصرفي المصري.

وأشار جمعة، إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، ومواصلة الأداء المتميز على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو قوية وغير مسبوقة في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة.