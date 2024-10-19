انخفض ببنكين.. سعر العائد على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

تستأنف البنوك تقديم أسعار العائد المرتفعة على شهادات الادخار للعائد الثابت غدا الأحد حتى إعادة دراسة تكلفة العائد بعد قرار البنك المركزي الخميس بتثبيت سعر الفائدة.

وسبق قرار البنك المركزي خفض البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- سعر الفائدة 2% على 3 أنواع من شهادات الادخار الثلاثية، كما خفض بنك HSBC سعر الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية.

وخفض البنكان لأسعار العائد لديهما لا يتعلق بقرار البنك المركزي ولكن بحجم تكلفة العائد المقدم لديهما ومستويات فائض السيولة حيث لكل بنك سياسته الخاصة في تحديد أسعار الفائدة.

كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال 2024 الخميس الماضي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد زيادة مخاطر الضغوط التضخمية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك بعد قرار المركزي.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة إيداع تحت "ماكس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة "رد الجميل" الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويا و22.25% يصرف العائد شهريا.

شهادة "رد الجميل" أجل سنة المخصصة لكبار السن: سجل سعر العائد 22% يصرف العائد سنويا و20.5% يصرف العائد شهريا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.

الشهادة أجل سنة ونصف للعائد التراكمي: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.5% يصرف بشكل ربع سنوي و22% يصرف العائد شهريا.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس بلس: سعر الفائدة 23% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، و20.05% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و20.10% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و20.15% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة البنك يصل إلى 21.5% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: سعر الفائدة 20.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.