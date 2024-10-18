تعرف على سعر الريال السعودي خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي: 12.90 جنيه بزيادة قرشين، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 12.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.