تعرف على سعر الريال السعودي خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي: 12.90 جنيه بزيادة قرشين، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 12.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
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