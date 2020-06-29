بنكا الأهلي ومصر يدعمان محافظة المنوفية بقيمة 135 مليون جنيه

كتبت – منال المصري:

وقع بنكا مصر والأهلي، بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية لرفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، بمبلغ 135 مليون جنيه، بحسب بيان مشترك اليوم الاثنين.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يتقدم بالشكر لمحافظ البنك المركزي طارق عامر وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومحمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول.

وأوضح أن البروتوكول، سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة وسيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بـ 600 ألف طن داخل مدينة منوف .

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن "بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف :"وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعا لتفشي الأوبئة.

وأشار عكاشة إلى أن إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.