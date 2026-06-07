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تركز على 5 اشتراطات.. الكهرباء تطلق حملات تفتيش موسعة على العدادات الكودية بجميع المحافظات

كتب : مصراوي

02:58 م 07/06/2026

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