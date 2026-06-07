الرئيسية أخبار مصراوى TV تركز على 5 اشتراطات.. الكهرباء تطلق حملات تفتيش موسعة على العدادات الكودية بجميع المحافظات كتب : مصراوي 02:58 م 07/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الكهرباء العدادات الكودية عداد كودي وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء أخبار ذات صلة الكهرباء توضح مخاطر وعقوبات تشغيل أكثر من منزل على عداد واحد أخبار الكهرباء تتيح زيادة قدرة العداد إلكترونيًا دون زيارة الشركة أخبار انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات بسبب خروج محولات عن الخدمة أخبار زحام كبير بالمراكز التكنولوجية.. خطوات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى أخبار