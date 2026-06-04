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طريق مونديال ٢٠٢٦ يبدأ الأربعاء.. حفل غنائي عالمي يوحد الجماهير في ثلاث دول كبرى

كتب : مصراوي

09:00 م 04/06/2026

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