الرئيسية أخبار مصراوى TV طريق مونديال ٢٠٢٦ يبدأ الأربعاء.. حفل غنائي عالمي يوحد الجماهير في ثلاث دول كبرى كتب : مصراوي 09:00 م 04/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مونديال 2026 كأس العالم 2026 طريق المونديال تصفيات كأس العالم أخبار ذات صلة لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب قبل المونديال؟ أخبار كأس العالم 2026.. هل ستشكل درجات الحرارة المرتفعة خطرا حقيقيا على اللاعبين؟ أخبار إقبال تاريخي على تذاكر كأس العالم 2026.. ما المباريات الأكثر طلبًا؟ أخبار القرعة الكاملة لكأس العالم 2026.. ومصر مع بلجيكا وإيران في المجموعة السابعة أخبار