إعلان

فرحة وزغاريد.. الإعـدام لقاتل نجل حارس عقار الجوهرة في بورسعيد

كتب : مصراوي

07:30 م 16/06/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد نجل حارس عقار الجوهرة حكم الإعدام جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غادة عادل تنشر صورة جديدة مع ابنتها.. والجمهور: "فوله واتقسمت نصين"
زووم

غادة عادل تنشر صورة جديدة مع ابنتها.. والجمهور: "فوله واتقسمت نصين"
لص يسرق هاتف أحد المصلين داخل مسجد بمدينة نصر
حوادث وقضايا

لص يسرق هاتف أحد المصلين داخل مسجد بمدينة نصر
فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة
مدارس

فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي