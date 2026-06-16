الرئيسية أخبار مصراوى TV فرحة وزغاريد.. الإعـدام لقاتل نجل حارس عقار الجوهرة في بورسعيد كتب : مصراوي 07:30 م 16/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا بورسعيد نجل حارس عقار الجوهرة حكم الإعدام جريمة قتل أخبار ذات صلة بعد ورود رأي المفتي.. لحظة النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل حارس عقار الجوهرة أخبار جريمة في نادي رياضي .. محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار بأكتوبر أخبار كله يرقص..احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية بنهاية الامتحانات في بورسعيد أخبار أمام الجيران.. رجل تركي يقتل زوجته بـ8 طعنات في الشارع أخبار