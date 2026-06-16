الرئيسية أخبار مصراوى TV "مرض فاروق الفيشاوي ولحظات وفاته".. الفنان عماد رشاد يكشف متأثرا كواليس طلبه الأخير كتب : مصراوي 04:25 م 16/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا فاروق الفيشاوي عماد رشاد مرض فاروق الفيشاوي اللحظات الأخيرة تصريحات عماد رشاد أخبار ذات صلة "ذوق المشاهد اتعكر".. عماد رشاد يفتح النار على بعض الأعمال ويوجه رسالة أخبار "قـ تله وكان بيدور عليه معانا".. خالة صغير السويس يروي تفاصيل صادمة عن أخبار الوداع الأخير.. شاهد اللحظات الأخيرة للسفينة FENER قبل أن يبتلعها بحر بورسعيد أخبار