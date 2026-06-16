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"مرض فاروق الفيشاوي ولحظات وفاته".. الفنان عماد رشاد يكشف متأثرا كواليس طلبه الأخير

كتب : مصراوي

04:25 م 16/06/2026

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