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سهل ولا صعب؟.. آراء طلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ في امتحان مادة اللغة الإنجليزية

كتب : مصراوي

11:44 ص 14/06/2026

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الثانوية الأزهرية امتحان اللغة الإنجليزية طلاب الأزهر

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