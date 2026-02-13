الرئيسية أخبار مصراوى TV "مش مسامح".. أبوالمعاطي زكي يفجر قنابل عن مرتضى منصور والخطيب وشوبير وتوقيت رحيل حسام حسن عن المنتخب كتب : مصراوي 09:00 م 13/02/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أبوالمعاطي زكي أخبار ذات صلة أبوالمعاطي زكي: الأهلي لم يقدر رامي ربيعة وأكرم توفيق.. وفيه تخريب للفريق أخبار أنا فأر صحافة.. أبوالمعاطي زكي: عندنا 20 برنامج رياضي توك شو في نفس التوقيت أخبار "مش هقول من باب الستر".. أبوالمعاطي زكي: إبراهيم فايق خد انفرادي بمرض الخطيب أخبار "خلاص بالله عليك".. أبوالمعاطي زكي ينهار من البكاء: عشت مرار أنا وعيالي أخبار