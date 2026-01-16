تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة على إيران
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
مصر
نيجيريا
"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
"نصف قرن واعتزال ماني".. أرقام وعقدة تنتظر نهائي كأس الأمم الأفريقية
"تفوق النسور".. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل مباراة كأس الأمم الأفريقية
مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"
"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان