الرئيسية أخبار مصراوى TV وصفوه بهتلر.. ترامب يتعرض لهجوم أثناء تناول العشاء 01:58 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ترامب فلسطين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة ترامب يرفع الجمارك عن الذهب.. ما مصير السوق العالمي؟ أخبار "وزارة الحرب".. ترامب يسعى لتغيير اسم وزارة الدفاع أخبار ما قصة مطعم "ترامب برجر" الذي انتهى بسجن صاحبه؟ أخبار لماذا انتهت قمة ألاسكا بين بوتين وترامب بلا صفقة؟ أخبار