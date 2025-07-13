الرئيسية أخبار مصراوى TV أكرم ألفي: كنت أؤيد زيادة مقاعد البرلمان "فيه عائلات لازم تكون على علاقة بالدولة" والنواب "مظلومين" 09:00 م الأحد 13 يوليه 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الانتخابات البرلمانية الطريق الى البرلمان البرلمان المصري تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: والدي بكى من الفرحة.. ندا الأولى على الدبلومات الفندقية: شايفة نفسي في التسويق السياحي والبرمجة