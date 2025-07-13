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أكرم ألفي: كنت أؤيد زيادة مقاعد البرلمان "فيه عائلات لازم تكون على علاقة بالدولة" والنواب "مظلومين"

09:00 م الأحد 13 يوليه 2025
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