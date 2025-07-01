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المستشار بهاء أبو شقة يتحدث عن الاحتراف السياسي والجبهة الوطنية ومستقبل وطن.. ولماذا تراجع الوفد؟

12:00 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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