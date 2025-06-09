49 منزلًا ومغارة ...الرئيس السوري يروي قصة نضال وحب في زمن الحرب

الرئيسية أخبار مصراوى TV 49 منزلًا ومغارة ...الرئيس السوري يروي قصة نضال وحب في زمن الحرب 06:00 م الإثنين 09 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أحمد الشرع وريا مشق تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة بعد لقاء الشرع .. ترامب يدعو سوريا للسلام مقابل دعم أمني واستثماري أخبار اختفاء غامض لـ20 جنديًا في كوريا الشمالية بعد النظر إلى الرئيس أخبار توقف مفاجئ لخدمات الاتصالات في جنوب سوريا.. ما السبب؟ أخبار ماذا قال أحمد الشرع عن الأحداث في سوريا خلال كلمته في المسجد؟ أخبار