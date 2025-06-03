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إسطنبول تستضيف جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف لمحاولة إنهاء الحرب

07:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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