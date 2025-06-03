الرئيسية أخبار مصراوى TV إسطنبول تستضيف جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف لمحاولة إنهاء الحرب 07:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا روسيا وكرانيا سطنبول تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: استعدادات امتحانات الثانوية العامة ومواصفات الأسئلة وقصة التربية الدينية في نظام البكالوريا الأخبار المتعلقة بعد اتصال استمر ساعتين ..بوتين وترامب يدفعان نحو مفاوضات فورية لوقف الحرب أخبار هل تقترب ساعة الصفر بين روسيا وبريطانيا؟ أخبار بوتين يعلن 3 أيام وأوكرانيا تطالب بـ30 يومًا .. هدنة مؤقتة أم بداية للسلام؟ أخبار روسيا تكشف مفاجأة: تجنيد كوريين شماليين لجبهة أوكرانيا أخبار