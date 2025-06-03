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"عايز عمرو موسى والشوبكي وزيدان".. مجدي الجلاد: تعيينات النواب المفروض تكون معارضة

02:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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مجدي الجلاج مجدي الجلاد الطريق الى البرلمان البرلمان المصري
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