الرئيسية أخبار مصراوى TV "عايز عمرو موسى والشوبكي وزيدان".. مجدي الجلاد: تعيينات النواب المفروض تكون معارضة 02:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجدي الجلاج مجدي الجلاد الطريق الى البرلمان البرلمان المصري تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: استعدادات امتحانات الثانوية العامة ومواصفات الأسئلة وقصة التربية الدينية في نظام البكالوريا