الرئيسية أخبار مصراوى TV ليلة النــار في إيــران: إسرائيل تُشعل فتيل الحــرب! 10:58 ص الجمعة 13 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا إسرائيل إيران الهجوم الاسرائيلي على إيران تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة إيران تعلن التصدي لهجوم سيبراني استهدف البنية التحتية للاتصالات أخبار قرار مفاجئ من مايكروسوفت: طرد إبتهال أبو سعد بعد رفضها دعم إسرائيل أخبار ما تفاصيل اتفاق التهدئة الجديد الذي تقترحه إسرائيل في غزة؟ أخبار إيران تأمل في تعامل أكثر عقلانية..هل يغير ترامب سياسته في الولاية الثانية؟ أخبار