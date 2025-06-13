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ليلة النــار في إيــران: إسرائيل تُشعل فتيل الحــرب!

10:58 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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إسرائيل إيران الهجوم الاسرائيلي على إيران
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