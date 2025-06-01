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الطريق إلى البرلمان مجدي الجلاد: هذا ما قُلته لقيادات "الجبهة الوطنية"

12:00 م الأحد 01 يونيو 2025
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الطريق الى البرلمان لبرلمان المصري لبرلمان جدي الجلاد
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