الرئيسية أخبار مصراوى TV الجيش الإسرائيلي ألقى 40 قنبلة خارقة للتحصينات في خان يونس 05:00 م الأربعاء 14 مايو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا فلسطين زة ان يونس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة وصية البابا فرنسيس الأخيرة ... سيارته تتحول إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة أخبار عملية "كسر السيف" .. القسام يعلن استهداف قوات إسرائيلية ببندقية "الغول" أخبار إسرائيل تمنع المساعدات .. هل ينجح ضغط ترامب في تخفيف الحصار عن غزة؟ أخبار دعوة فلسطينية رسمية لرفع الحصار والسماح الفوري بوصول الإغاثة لغزة أخبار