الرئيسية أخبار مصراوى TV السيسي يعلن تدشين بنك "مصر – جيبوتي" رسميًا 11:51 م الأربعاء 23 أبريل 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا السيسي يبوتي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة تأثير قرار الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة على التجارة والاستيراد أخبار لحظة وصول السيسي قصر بيان الأميري لعقد قمة مع أمير الكويت الشيخ أخبار استقبال حافل للرئيس السيسي لدى وصوله الكويت لبدء زيارة رسمية أخبار لقاء يجمع السيسي ومجتمع الأعمال القطري في العاصمة الدوحة أخبار