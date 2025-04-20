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كيف يضمن قانون العمل الجديد حماية حقوق العمالة غير المنتظمة؟

06:11 م الأحد 20 أبريل 2025
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قانون العمل انون العمل الجديد لعمال لمظفين لموظفين
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