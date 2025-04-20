الرئيسية أخبار مصراوى TV كيف يضمن قانون العمل الجديد حماية حقوق العمالة غير المنتظمة؟ 06:11 م الأحد 20 أبريل 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا قانون العمل انون العمل الجديد لعمال لمظفين لموظفين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: جدل الميراث| سعد الهلالي يطالب باستفتاء والأزهر يصدر بيانًا.. ومحامية: "اكتبوا وانتوا عايشين". الأخبار المتعلقة هدية وزير الكهرباء للموظفين قبل العيد.. ومفاجأة في عدادات المساجد أخبار زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين والقطاع الخاص والمعاشات أخبار