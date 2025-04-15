ستروين C4x الجديدة أحدث سيارة تحمل شعار "صنع في مصر"

الرئيسية أخبار مصراوى TV ستروين C4x الجديدة أحدث سيارة تحمل شعار "صنع في مصر" 10:34 م الثلاثاء 15 أبريل 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ستروين dhvhj يارات تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة نيسان مصر تقدم جوك 2025 الجديدة و قشقاي الجديدة رسميا أخبار الظهور الأول لشفروليه أوبترا في مصر أخبار بيجو 3008 الجديدة تصل مصر بتصميم جديد أخبار رسميًّا.. الحكومة تعلن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين بعد حصر أخبار