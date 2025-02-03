الرئيسية أخبار مصراوى TV مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء المصرية عن توافر الأدوية في السوق وتفاصيل مشروع "التتبع الدوائي 12:28 م الإثنين 03 فبراير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا رئيس هيئة الدواء المصرية توافر الأدوية في السوق تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء المصرية عن توافر الأدوية في السوق وتفاصيل مشروع "التتبع الدوائي