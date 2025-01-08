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وفاة أكبر معمر في الأقصر شاهد على 10 عهود ملكية ورئاسية?

10:00 م الأربعاء 08 يناير 2025
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أكبر معمر لفي الاقصر لاقصر حافظة الاقصر
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