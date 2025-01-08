وفاة أكبر معمر في الأقصر شاهد على 10 عهود ملكية ورئاسية?

الرئيسية أخبار مصراوى TV وفاة أكبر معمر في الأقصر شاهد على 10 عهود ملكية ورئاسية? 10:00 م الأربعاء 08 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث أكبر معمر لفي الاقصر لاقصر حافظة الاقصر تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: البكالوريا المصرية.. الحكومة تقترح نظامًا جديدًا للثانوية العامة وتطبيقه العام المقبل الأخبار المتعلقة افتتاح فرع لشركة جيميناي أفريقيا في محافظة الأقصر أخبار شاهد التفاصيل الكاملة لغرق جزئي لباخرة سياحية في نهر النيل بالأقصر أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى