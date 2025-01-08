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الولايات المتحدة تُنهي احتجاز 11 يمنيًا في جوانتانامو وتسلمهم إلى عمان

10:00 ص الأربعاء 08 يناير 2025
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الولايات المتحدة جوانتانامو عمان
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