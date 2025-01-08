الرئيسية أخبار مصراوى TV الولايات المتحدة تُنهي احتجاز 11 يمنيًا في جوانتانامو وتسلمهم إلى عمان 10:00 ص الأربعاء 08 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث الولايات المتحدة جوانتانامو عمان تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: تشييع جثمان الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن في جنازة عسكرية الأخبار المتعلقة البحرين يُتوّج باللقب الثاني في كأس خليجي بعد فوز مثير على عمان أخبار بعد حـ ـوادث مؤسـ فة .. الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في سيارات تسلا ذاتية أخبار أعنف إعصار في القرن الـ21.. هيلين يضرب الولايات المتحدة ويترك 215 قتيلًا أخبار مرض قاتل ينقله البعوض يضرب الولايات المتحدة .. ما هي المخاطر القادمة؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى