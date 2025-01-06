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أجراس وترانيم قداس عيد الميلاد بكنيسة موسى النبي وماري مرقص بجنوب سيناء

10:49 م الإثنين 06 يناير 2025
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احتفالات عيد الميلاد المجيد 2025 يد الميلاد المجيد نوب سينا
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نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .