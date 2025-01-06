أجراس وترانيم قداس عيد الميلاد بكنيسة موسى النبي وماري مرقص بجنوب سيناء

الرئيسية أخبار مصراوى TV أجراس وترانيم قداس عيد الميلاد بكنيسة موسى النبي وماري مرقص بجنوب سيناء 10:49 م الإثنين 06 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث احتفالات عيد الميلاد المجيد 2025 يد الميلاد المجيد نوب سينا تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة أجراس وترانيم.. قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد أخبار 9 سنوات من المشاركة .. الرئيس السيسي يواصل تهنئة المصريين في عيد الميلاد أخبار أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس الميلاد في كنيسة الأنبا بيشوي أخبار محافظ الدقهلية يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى