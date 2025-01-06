الرئيسية أخبار مصراوى TV عملية اغتيال نصر الله .. كيف تتبع الجيش الإسرائيلي تحركاته منذ 2006 08:00 م الإثنين 06 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث نصر الله سن نصر الله سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: سرعتها ٦٤ كيلو.. رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء الأخبار المتعلقة الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر...أكثر من 100 موقع في غزة أخبار حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلية...الضغوط تتزايد على حكومة نتنياهو أخبار إيران تحذر: المقاومة السورية ضد إسرائيل قادمة بقوة أخبار انفجارات عنيفة في تل أبيب: إغلاق مؤقت لمطار بن جوريون… ما القصة ؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى