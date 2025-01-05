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رحلة متأخرة وطائرات عشوائية...الطائرات بدون طيار تثير القلق في نيويورك

11:01 ص الأحد 05 يناير 2025
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نيويورك ائرة بدون طيار سيرت لدرون
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