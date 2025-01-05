رحلة متأخرة وطائرات عشوائية...الطائرات بدون طيار تثير القلق في نيويورك

الرئيسية أخبار مصراوى TV رحلة متأخرة وطائرات عشوائية...الطائرات بدون طيار تثير القلق في نيويورك 11:01 ص الأحد 05 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث نيويورك ائرة بدون طيار سيرت لدرون تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: البحرين يُتوّج باللقب الثاني في كأس خليجي بعد فوز مثير على عمان الأخبار المتعلقة لسبب غامض...تحطم مئات المسيرات في عرض عسكري بالصين أخبار ترامب يهدد بترحيل جماعي .. هل تشهد نيويورك بداية النهاية للمهاجرين؟ أخبار بيع مبنى غريب في نيويورك ..معبد “نوبي” مزين بزخارف مصرية ومرتبط بعبادة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى