لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسرائيل وحماس في الدوحة: مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

11:00 م الجمعة 03 يناير 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسرائيل حماس الدوحة مفاوضات لوقف إطلاق النار تبادل الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا