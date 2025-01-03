الرئيسية أخبار مصراوى TV إسرائيل وحماس في الدوحة: مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 11:00 م الجمعة 03 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث إسرائيل حماس الدوحة مفاوضات لوقف إطلاق النار تبادل الأسرى تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة حماس تُعلن جديدًا عن صفقة إطلاق النار أخبار حماس تُعلن جديدًا عن صفقة إطلاق النار أخبار بعد نصف قرن.. إسرائيل تستعيد حطام مروحية سقطت في سوريا أخبار الأعنف منذ 2012.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في طرطوس-سوريا أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى