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تحت الركام .. العثور على الأريكة التي جلس عليها السنوار في لحظاته الأخيرة

03:00 م الخميس 23 يناير 2025
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اسلنوار السنوار فلسطين حماس
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