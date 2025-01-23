الرئيسية أخبار مصراوى TV تحت الركام .. العثور على الأريكة التي جلس عليها السنوار في لحظاته الأخيرة 03:00 م الخميس 23 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث اسلنوار السنوار فلسطين حماس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: ما لم تشاهده على الشاشة: كواليس مسلسل العتاولة الأخبار المتعلقة من بورسعيد إلى غزة.. تحرك قافلة مواد غذائية تضم 12 سيارة نقل إلى فلسطين أخبار بعد مقتل السنوار... حماس تكشف عن خليفته بطريقة غير مباشرة أخبار جيش الاحتلال يُطلق عملية “الجدار الحديدي” في جنين.. ما التفاصيل؟ أخبار حماس تُصدر بيانًا غاضبًا بشأن انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية أخبار