الرئيسية أخبار مصراوى TV “انتم مطرودون”… ترامب يبدأ بإقالة موظفين عينهم بايدن 11:58 م الثلاثاء 21 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث ترامب نصيب ترامب ايدن تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: فصـ ــل رأسه وشرب منها.. تفاصيل الجريــ ـمة المــ روعة في "أبو الجود" بالأقصر الأخبار المتعلقة ترامب يتخذ سلسلة من الأوامر التنفيذية أخبار من بايدن إلى ترامب .. أسرار انتقال البيت الأبيض في خمس ساعات فقط أخبار كشف الغائبين والمفاجآت في قائمة الضيوف...من سيحضر حفل تنصيب ترامب؟ أخبار ترامب يكشف عن أولى خطواته .. بداية فصل جديد من القرارات الصارمة والتغييرات أخبار