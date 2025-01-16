الرئيسية أخبار مصراوى TV الحوثيون يستهدفون وزارة الدفاع الإسرائيلية... ماذا حدث ؟ 11:00 م الخميس 16 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث اسرائيل لحوثيون لحوثيون واسرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: إيران في مواجهة ترامب...هل تنجح الجهود الدبلوماسية في تفادي الحرب؟ الأخبار المتعلقة إسرائيل تزود حراس السجون بكاميرات قبل الإفراج عن الأسرى أخبار مواجهات عنيفة مع مستوطنين إثر هجومهم على بلدة حوارة جنوبي نابلس أخبار طلب اعتقال ضابط إسرائيلي كبير في إيطاليا .. اتهامات خطيرة تلاحقه أخبار خرائط إسرائيل المزعومة.. محاولة لتغيير التاريخ أم استفزاز سياسي؟ أخبار