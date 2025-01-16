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الحوثيون يستهدفون وزارة الدفاع الإسرائيلية... ماذا حدث ؟

11:00 م الخميس 16 يناير 2025
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اسرائيل لحوثيون لحوثيون واسرائيل
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