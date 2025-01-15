القبض على أحمد المنصور في سوريا… ما القصة ؟

الرئيسية أخبار مصراوى TV القبض على أحمد المنصور في سوريا… ما القصة ؟ 04:53 م الأربعاء 15 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث أحمد المنصور وريا لحرب في سوريا لحرب السورياة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة من هو الشيخ عمر حوري الذي أثار مقتله تفاعلاً واسعاً في سوريا؟ أخبار الشيف أبو عمر الدمشقي يخرج عن صمته: ماذا حدث في الوليمة؟ أخبار الاستخبارات السورية تحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف المدنيين في ريف دمشق أخبار هل عزرائيل صيدنايا شخصية حقيقية أم مجرد أسطورة سوداء؟ أخبار