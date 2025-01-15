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الحوثيون يستهدفون وزارة الدفاع الإسرائيلية... ماذا حدث ؟

04:00 م الأربعاء 15 يناير 2025
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الحوثيين سرائيل زارة الدفاع الاسرائيلي
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