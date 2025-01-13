الرئيسية أخبار مصراوى TV أكبر حرائق في تاريخ لوس أنجلوس .. فرق إطفاء من كندا والمكسيك تتدخل للمساعدة 02:00 م الإثنين 13 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث حرائق لوس انجلوس وس انجلوس اليفورنيا تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة منزل أنجلينا جولي يتحول ملاذًا آمنًا وسط حرائق لوس أنجلوس أخبار لماذا فشلت فرق الطوارئ في مواجهة حرائق لوس أنجلوس؟ أخبار " دوامة النار" تثير الرعب في كاليفورنيا... ما القصة ؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى