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أكبر حرائق في تاريخ لوس أنجلوس .. فرق إطفاء من كندا والمكسيك تتدخل للمساعدة

02:00 م الإثنين 13 يناير 2025
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حرائق لوس انجلوس وس انجلوس اليفورنيا
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