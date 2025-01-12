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نجا من حـ ـادث وقـ تل في مشاجرة.. والـ ـدة الطالب ضحـ ية واقعـ ة معهد العاشر: كان بيدافع عن زميـ لته

08:40 م الأحد 12 يناير 2025
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واقعة معهد العاشر ادث لعاشر
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