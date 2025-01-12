الرئيسية أخبار مصراوى TV نجا من حـ ـادث وقـ تل في مشاجرة.. والـ ـدة الطالب ضحـ ية واقعـ ة معهد العاشر: كان بيدافع عن زميـ لته 08:40 م الأحد 12 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث واقعة معهد العاشر ادث لعاشر تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة لحظات صادمة.. انزلاق سيارة محلية الصنع تُصيب النائب التركي مصطفى فارانك أخبار تفاصيل صادمة: سيدة مصرية تقطع زوجها بمنشار كهربائي في أستراليا أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى