حريق ضخم في مستودع نفط روسي وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

الرئيسية أخبار مصراوى TV حريق ضخم في مستودع نفط روسي وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية 01:00 م الأربعاء 01 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث مستودع نفط روسي روسيا اوكرانيا العاصمة الا?وكرانية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: "قبل ساعات من العام الجديد".. زحام في "باريس" أشهر شوارع المنوفية الأخبار المتعلقة اتهامات روسية : أوكرانيا تزود تحرير الشام بطائرات مسيّرة وتدرب مقاتليها أخبار روسيا تزيل طالبان من القائمة السوداء .. هل بدأ فصل جديد في العلاقات؟ أخبار مدى 5000 كم وسرعة هائلة... الصاروخ الروسي يعيد تشكيل التوازن العسكري أخبار في مواجهة جديدة .. زيلينسكي وبوتين يضعان شروطًا متناقضة لمفاوضات السلام أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى