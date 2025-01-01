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حريق ضخم في مستودع نفط روسي وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

01:00 م الأربعاء 01 يناير 2025
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مستودع نفط روسي روسيا اوكرانيا العاصمة الا?وكرانية
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