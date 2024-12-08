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بحضور وزير الثقافة.. افتتاح أكبر مسرح مفتوح في جنوب سيناء

07:59 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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جنوب سيناء قافة زير الثقافة
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