الرئيسية أخبار مصراوى TV بحضور وزير الثقافة.. افتتاح أكبر مسرح مفتوح في جنوب سيناء 07:59 م الأحد 08 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث جنوب سيناء قافة زير الثقافة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة في ساحة التجلي الأعظم...كل الخدمات متاحة لاستقبال الزوار بجنوب سيناء أخبار انطلاق الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا بحضور وزير أخبار وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو والنجم حسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان أخبار وزير العمل يسلم عقود عمل لأبناء جنوب سيناء في القطاع الخاص أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى